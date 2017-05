In zé d’pongn rant dé prézidan pa si itil ké sa

Mi koné pa si zot la suiv dsi l’internet lo zé d’ pongn rant Trump épi Macron. In drol dé zé pou dé boug nana lo déstin milyon é milyonn moun rant z’ot min, mèm kaziman déstin l’imanité. Donk, i paré prézidan l’Amérik nana in vilin manyèr, sé kraz la min in prézidan kan li di bonzour… In zé d’marmaye, mé marmaye danzéré. So kou isi, Trump la désid kraz la min prézidan fransé, mé sète-la la méfyé é kan inn la pézé, l’ot la pézé galman. Pli vif, pli trète dann sète afèr, momandoné prézidan l’amérik son figir la asiz. Si tèlman zournal l’amérik la mark an tit : « Pou lo zé d’pongn sé Macron k’ la gagné ! »

Bien bon tousala ! Mé nana in n’ot zé pongn lo Macron l’apré zoué é mi pans bann travayèr i sava santi lo shok. Lo shok la révizyon lo kode travaye. Lé vré kod-la, dopi in bon koup de tan kisoi gouvèrnman la droit, kisoi gouvèrnman la gosh la fini mark anndan in bonpé mézir i sava pa dann sans l’intéré bann travayèr, mé plito dann sète bann konsèy l’administrasyion bann l’antropriz kapitalis. Kansréti pou éfas in mézir momandoné in sindika la domandé pou fé pass lo gou in n’ot pilil amèr. Kansréti pou fé lo mèm z’afèr ké l’Almagn. Ankor ké mi sort akout in sobatkoz é d’apré sak moin la tandi lo droi lo travaye bann z’alman lé moin aryéré ké lo droi fransé dsi plizyèr poin inportan.

So kou si, sé avèk nou lo Macron i sar zoué la pongn !

Mé pa avèk nou, solman, avèk tribinal osi pars i parétré in bonpé désizyon li sava pran la pa légal ditou sirtou pou modifyé lo droi di travaye-la loi Larcher i obliz in vré négosyasion pa in fo né d’si la figir. Alor, kan Trump avèk Macron té apré zoué z’ot zé d’pongn, mi pans Trump l’avé l’okazyon ésplik prézidan fransé lo zé li la fé avèk bann ziz é kisa, final de kont lé riskab sort vinkèr. In n’afèr pli itil k’in sinp zé dsi internet, sanm pou moin.

Nb Nou lé dann folklor par sèrtin koté alon rès ankor in n’éstan. Dann tan François promyé la fé in rankont rant lo roi d’Frans épi lo roi l’anglétèr Henri VIII. Sa la éspas dann kan lo dra an or. Pou finir zot la zoué in parti d’krosh é François promyé la gagné. Bien bon, li té kontan ! Mé la guèr la pa tard pou pété aprésa é La Frans la sort la-dan ruiné vèy pa koman. In mové prézaz ? Nou va oir sa avèk lo tan.