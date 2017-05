« In zèf martin i donn pa plisk in pti martin »

Sa in kozman i di la vérité pars sak i kont gingn in gro pèrdri dann in zèf martin é bin li lé mal parti . Tout fason pou bann zanimo sak i roprodui par lo zèf - donk lé ovipar-sa lé konmsa mèm. O fète, zot i koné bann zoizo sré paré-t-il lo désandan bann dinozor ? Biensir zot i trap pa la grosèr bann bébète-la sak la disparète in zour pou tout sort rézon. Donk lo zèf pizon si donn pizon… Si li lé pa klèr. Do zèf kaye i donn kaye. Zèf poul i done poul é lé bien konmsa : sé la natir k’i vé sa ! Sé in vérité vré, sinp, dizon natirèl. Donk dizon shak z’afèr i pé done sak li pé doné é i fo pa domann ali tro, sirtou pa kékshoz kont natir. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’ van sipétadyé.