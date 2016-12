Inn bone doz la bourzoizi néo-kolonyal é sa lé pa fé pou rann anou sèrvis

La Frans, péi la libèrté, péi l’égalité, péi la fratèrnité ? An touléka sa i figir dsi lo dovan l’otèl dé vil. Dizon, lé myé lir sa ké lo kontrèr konm pa ébzanp, la diktatir, l’inégalité, é pi la fratrisidité. In n’afèr konmsa i fré pa bien ditou !

Dakor, mé lo bout de vi ké moin la koni ziska prézan, la fé vivamoin inn-dé pèryod la Répiblik téi ézite pa pyétine son doviz par li mèm konm par égzanp alé organiz la frod pou zéléksyon, konm favoriz in pé lé z’inn épi pa lé z’ot, konm ankor mont in pé kont lé z’ot épi tourn lo do avèk la fratèrnité.

Tousala o nom la doviz La Répiblik ! Par l’fète mi pans sirtou lo vré sans la doviz i vé dir : ala lo bi i fo trapé ! Ala sak ni pans lé myé pou lo péi ! Mé pou ariv la, i fo lité é lité, sansa bann prinsip lériskab ète pri a kontropyé.

Pou kosa d’apré zot ? Ni pé dir pars lo gran prinsip la sosyété sé l’ésploitasyon kapitalis é pou nou l’ésploitasyon néo-kolonyal donk bann bon prinsip marké partou souvan dé foi, lé konm in fyon, in garnitir… Astèr, zot va dir amoin si lo kapitalism lé konmsa, bin l’éta alor ? L’éta, ké ni vé, ké ni vé pa, li mète ali o sèrvis lo kapitalis épi son bann mové prinsip.

In zour in bon dalon la di amoin : dann bann parti politik nana in l’ark do sèrk k’i pass dopi l’éstrèm gosh ziska l’éstrèm droit an pasan par la gosh, lo santr épi la droit. Bin figir azot, solon li, dopi la gosh ziska l’éstrèm droit sé la bouzoizi k’i komann - é sa lé vré osi pou nout rézime néo-kolonyal.

Mi di an moin mèm dann bann roprézantan lo pèp na poin arienk bann roprézantan la bourzoizi néo-kolonyél mé nana kant mèm in bone doz é sa i aranz pa nout bann z’afèr pou l’instan.