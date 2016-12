Inn-dé nouvèl l’indianoséanité

Répiblik Sésèl : Kanada la nonm in nouvo l’anbasadèr

Ian Miles sé lo nom lo nouvo l’anbasadèr Kanada la nonm pou Sésèl. Dann son kozman pou li prézant son lète kréans lo prézidan Sésèl, Danny Faure, li la déklar konm de koi son péi lé paré pou goumant son komérasyon avèk Sésèl dann bann domenn konm la pèsh, lo gaz épi lo pétrol. Ni koné Kanada, dopi in sèrtin koup de tan lé bien prézan dann l’oséan indien. Mi pans i fo ni atann anou in prézans plizanpli for désèrtin péi dann l’indyanoséanité. Ni koné lo rol La Shine i zoué déza é plizanplis, lo rol l’Inyon indyène k’i tard pa z’ète in tré-tré gran puisans ékonomik. Na inn-dé somenn nou la parl lo nouvo l’anbasadèr Kuba la nonm dann Sésèl. Galman lo nouvèl l’anbasadris La Shine Popilèr. I pé pa dir ké lé shoz i bouz pa dann nout réjyon, é ka La répiblik Sésèl i rès andormi .

Roland Ratsiraka la done in l’interview zournal lo Morisyen

Dann son l’interview lo minis malgash I rogrète lo pri bann biyé l’aviyon lé tro shèr rant bannzil l’oséan indien : pou sort Tana pou alé moris I fo kont par-la troisan éro ésa lé tro shèr. Li touv lo bann kroizyèr par bato rant bann zil I marsh bien. La rolans l’ékonomi, d’apré sak li di, lé an bone voi : Madégaskar i rosoi désan sinkant mil touris dan inn ané, é li éspèr san tardé llo nonm va goumanté ziska sink san mil - lo péi I éspèr l’indistri lo tourism va raport biento o moins in milyar dolar. Arzout èk sa lo péi i atann l’arivé nèf milyar l’arzan invèrti. Li fé la romark bann gran group l’il Moris i invèsti in bonpé dann Madégaskar é li pans sa in bone nouvèl pou son péi.

La rout la soie : Roland Ratsiraka lété dann l’il moris pou in konférans dsi la rout la soie : in gran shomin pou sort La Shine é pou trap l’Érop dopi troizyèm syèk nout l’istoir, mé sé galman in gran projé bann shinoi pou dévlop lo komèrs rant La Shine épi l’ Erop, l’Afrik épi l’Azi Santral avèk in bonpé milyar l’invéstisman, la konstriksyon in kantité la rout épi lo pon pourouv shomin pou lo komèrs bann shinoi.

Z’éléksyon tard pa dann l’il Rodrigues

Bann milyé ofisyèl l’il Rodrig i kalkil lo promyé minis la Répiblik Moris va anons dann son mésaz la nouvèl ané la date lo éléksyon pou ronouvèl l’asanblé réjyonal. Zot i koné Rodrig é in péi i fé parti l’il Moris mé li nana plizanplis son l’otonomi é sa lé bien favorab pou son dévlopman. Zordi sé Serge Clair lo shèf komisèr dann lo péi : son parti l’OPR (organisation du peuple rodriguais) i pans li lé bien plasé pou gingn l’aprobasyon bann z’éléktèr. Son koté lo Mouvman rodrigé i prépar ali pou kroiz lo fèr avèk lo pouvoir aktyèl. Normalman la date zéléksyon i doi z’ète fiksé dann kouran lo moi zanvyé. Ni tard ar pa pou konète l a date égzaktoman... Ni pé fé la romark nout prézidan La Réjyon Rényon lé bien intérésé par sak i éspas dann l’il Rodrig é li lé kontan ké banna la shoizi pou zot la voi l’otonomi ké la donn in bon rézilta pou nout voizine.