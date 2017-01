Inn-dé nouvèl l’indyanoséani épi lé z’alantour

La séshrès épi talèr la famine dann sid Madégaskar :

Gélita Hoarau sénatris La Rényon la ékrir mésyé Hollande, prézidan la répiblik pou domann ali l’ède La Frans pou sokour bann malgash. Pars dann sid lo péi nana la séshrès « é ki di séshrès » i di galman la famine i tard pa. Pou kosa nana la séshrès ? Pars nana lo dérègloman klimatik é si i port pa antansyon koméla nout bann kouzin malgash i sava soufèr ankor in pé plis. I fo dir dann tan Paul Vergès lété prézidan la réjyon nou nora trouv in pti moiyin pou ède nout bann kouzin. I fo dir ankor la Coi i fé pa arien sof a kont dsi Madégaskar pou ète, in zour, lo gronyé do ri pou tout bann péi la Coi, mé domin sé in n’ot zour.

L’il Moris : lo papa i mète son garson o pouvoir ?

Moin la fine anparl azot sète afèr-la : mésyé Aneerud Jugnaut la désid démisyone son post promyé minis pou donn la plas son garson Pravind, mé nana in ralé pousé la dsi shé nout bann kouzin. Le l’opozisyon i di alon armète la bal o sant donk fé zéléksyon. Nana trikmardaz ziska dann lo kan lo gouvèrnman pars in pé i di lété pa sa lo kontra zot la sign ansanm-avèk pou gingn zéléksyon. Pravind pou son par i di li sé lo sogrétèr zénéral lo MSM donk lo prinsipal parti la mazorité épi la plipar bann dépité lé dakor pou mète ali anlèr. Samdi la fé in marsh la dsi é pou l’instan nana touzour in ral pousé é sa va déboush dsi kosa ? Alon atann pou oir mé sa in konsèrn anou kant mèm.mi pans zot lé dakor !

Dann bannzil komor la transform in moské an komisarya :

Sa sé in nouvèl i pé z’ète inportan pars sé konm k’i diré in lite rant dé tandans l’islam : bann chiite épi bann sunnite. La moské la fèrmé té in moské Chiite donk déyèr sa nana l’Iran. Lo minis la pran lo désizyon li lé sunnite é banna nana déyèr zot l’arabi saoudite. Dizon la pa ankor la guèr rolizyon mé ni koné ké bann chiite épi bann sunnitei shass pa bien ansanm é nout bann dalon komor la pa bézoin prann in risk konmsa. Donk i fo ni suiv sa pars sa in konsèrn anou non ?

Lo prézidan Sésèl Danny Faure la fine fé son san zour konm prézidan

Lo prézidan Sésèl i sort fine fé son san zour konm prézidan. San zour lé long épi lé kourt an mèm tan. Sak ni pé romarké sé ké lo prézidan la fine mète son l’ékip an plas. Sé ké l’opozisyon nana la mazorité dann l’ asanblé é l’ékip lo prézidan la trouv in manyèr pou gouvèrn ansanm san mète lo péi dann la difikilté. Dizon in bon nouvèl pou l’indianoséani. Dizon sé in domi - bon nouvèl pou nou lo pèp rényoné pars sak ni vé sé in vré solidarité rant bann pèp l’oséan indien é pa solman rant bann gouvèrnman. Mé konm di, shomin Gran-Boi sa lé long mé ti-pa, ti-pa n’arivé. Rome la paf é an in zour !