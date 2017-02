Inn-dé nouvèl l’indyanoséani épi lé z’alantour

L’il Rodrig : Sèrz Clair vinkèr in foi ankor

Dopi lindi 13 févriyé, toulmoun i koné lo rézilta lo zéléksyon dann l’il Rodrigues - in réjyon otonome dann la répiblik Moris. L’OPR (roganizasyon lo pèp rodrigé) la sort gran vinkèr dovan l’antant Mouvman rodrigé+front patriotik. L’avé douz post dann lo zé dann sis sirkonskripsyon : l’OPR la ranport dis post kont 2 pou l’antant. In gran viktoir pou lo dirizan l’OPR. Solman oila, la viktoir l’OPR sar pa sète-la vi ké pou fé réspèk lo prinsip proporsyonèl, gouvernman Moris la fé in nouvo loi é sé l’antant ké la gingn sink z’éli siplémantèr dsi la baz lo prinsip proporsyonèl. I fo dir l’antant la gingn 42,5 % lo bann sifraz é lo rézilta final i rétabli in pé la zistis. Si tèlman ké lo rézilta final la pa dis kont dé, mé sé dis kont sète. Sèrz Clair i dékolèr pa é li di li sava domann gouvèrnman rovoir son loi. An atandan Serz Clair i sava fé in nouvo manda konm shèf komisèr pandan sink z’ané.

Shagos : Olivier Bancoult i pous la GB} an prosé.

Nout dalon Olivier Bancoult la fé i konférans dé press dann la zourné zédi pou dir li fé rapèl kont la désizyon gouvèrnman britanik pou éloign dénitivman bann shagosien par rapor z’ot péi kont in sèrtin some l’arzan. Dann son konférans Bancoult la déklar lo droi d’ rotour bann shagosien dann z’ot bannzil sa i ashète pa é li la krétik in politisien morisien noré fé présyon dsi li pou fé abandone lo droi pou rotourné. Lo group réfijyé Shagos (GRC) la désid port plint dovan la Haute Cour de Londres kont lo gouvèrnman GB. In nouvo konba zidisyèr i komans é nout frèr shagosien avèk l’intansyon fé avans z’ot droi dovan la zistis britanik.

Sésèl : diskour dsi l’éta la nasyon

Lo prézidan Danny Faure i sort pronons son diskour dsi l’éta la nasyon. Dann son diskour li l’anons mète an plas in nouvo ministèr, sète la famiy pou lite kont la drog épi la délinkans. Li l’anons in prozé pou lo koko d’mèr : dabor va défann l’ésportasyon lo grin tèl k’i lé, pou dévlop la prodiksyon nasyonal séséloiz épi fé pèye in taks va sèrv pou in fon pou dévlop Praslin. Li la di galman li la poin l’intasyon déblok lo mémorandome pou fé arèt la konstruksyon bann gran l’otèl omoins ziska l’ané 2020… Bann zournal Sésèl i anons osi l’ansien prézidan James Michel la désid fé in fondasyon pou dévlop lo l’ékonomi bleu pou dévlop l’ékonomi-la tash moiyin vanj kont lo réshofman klimatik épi ède bann zil pou fé lo mèm z’afèr.