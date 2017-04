Inn-dé nouvèl l’indyanoséani épi lé z’alantour

In délégasyon rényonèz Antananarivo pou l’anivèrsèr la réprésyon kont lo pèp malgash

Moin la fine anparl délégasyon-la avèk dé dirizan parti kominis épi in dizène pèrsone l’asosyasion REAGIES la parti Madégaskar pou asosyé avèk bann malgash lo parti l’AKFM pou rapèl lo martir lo pèp malgash : près san mil pèrsone la pèrd la vi pars zot té i vé in n’afèr anplis ké tou sé z’ot libérasyon. Sak la mark lo plis l’éspri nout bann kouzin sé lo mitrayaz lo train pou Mouramanga, épi la tortir kont nout bann kouzin zéité dann la mèr dopi in l’aviyon. Prézidan Chirac épi prézidan Hollanda la fine inkline azot dovan lo moniman bann suplisyé mé sa lé ankor konm in boubou dann kèr bann patriytot malgash. Bravo pou nout bann kamarad la parti la-ba, Tananariv, pou l’anivèrsèr bann z’évènman-la.

In apèl lansé dopi Antanarivo par Ary

Dopi Antanarivo, Ary nout dirizan pou bann rolasyon éstèryèr avèk bann pèp la lans in apèl pou in forum bann fors progrésis pou l’ané 2018. Nout kamarad la tro romarké dann l’oséan indien bann parti la obliye lo bone rolasyon zot l’avé rant zot avan désèrtin péi la gingn z’ot l’indépandans épi avan la mète la Coi an plas. Solman, konm li di, lo bann rolasyon rant bann z’éta i pé pa ranplas lo bann rolasyon l’amityé rant bann pèp épi rant bann mouvman progrésis. Alon prépar ansanm nout forum l’amityé ! Tienbo larg pan ou v’arivé.

In bon nouvèl i sort bannzil komor

Dopi kék tan i diré lé shoz i bouj in pé dann bann zil komor. Moin la fine anparl l’éstrésité avèk dé tirbine instalé pou donn demoun kouran. Moin la fine parlé galman lo konstriksyon dé gran l’opital modèrn : inn dann Anjouan é l’ot dann la grann komor . So kou isi i parl in projé zaponé pou konstrui in vil « intélizant » dann péi-la. Lo kontak avèk gouvèrnman zaponé la fine bien avansé dann projé-la épi dann d’ot prozé i konsèrn l’ékonomi blé. Bannzil komor i bouz pou vréman ! Dé foi dann bon sans, dé foi dann mové sans konm kan i anvoye 400 solda dann l’arabi saoudite. Mé éspèr na poin inrolasyon rant bann z’évènman-la épi l’idé ké nana in bon rézèrvoir pétrole dan l’oséan in dien borné avèk bannzil komor. Demoun lé pa intérésé koméla ! Pa ditou, mé nou va roparl de sa.