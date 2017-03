Inn-dé nouvèl l’indyanoséani épi lé z’anviron

In l’atak rokin dann la komine Sint-André

Zot i souvien na poin lontan in rokin bouldog l’atak in moun aopré fé l’éspor dan la mèr par la-ba l’androi la rivyèr di ma i déboush dan la mèr. Rokin la pa lès ali lo pli pti guiguine la shans pou ansort ali. Pars d’apré sak mi koné, kan rokin bouldog i atak na poin moiyin pou anbar ali sof si ou la mète lo moiyin k’i fo. Biensir, lo mèr la trouv toutsuit la parad pou bien fé pass ali é pou akiz in foi anplis lo park marin é li la dmann mésyé Didier pou siprime la sibvansyon pou lo park. Sé sak banna la fé mé sépa si solon zot sa va pèrmète la mèr rokonstrui ali, sansa si sa va fé rokil bann rokin. Mi pans sinploman la kouyonis la poinn limite mé antansyon Virapoullé la pa in kouyon, li pran anou pou dékouyon-la pa lo mèm z’afèr ! Mésyé Didier galman pars li tourn lo total é kapital an politik é pa pliské sa.

In siklone an plin dsi Madégaskar !

Souvan dé foi, mi di konm Madégaskar lé gran, lo manyèr li lé tourné (nor-norès-sid-sidouès) i fo shak ané siklone i bite dsi li. Anplis ké sa konm lo péi lé pa si tèlman ékipé, lo déga lé for dsi la késtyonn mortalité, l’inondasyon, la déstriksyon bann kiltir. Sé la natir k’i vé sa é lo réshofman klimatik la pa fé pou aranj lé shoz. Sé la natir oui ! Mé pa solman pars si l’indyanoséani l’avé prépar aèl pou fèr fas bann déga, lo rézilta noré pa été konmsa. Mé i fo di rosi l’instabilité politik, lo bann guèr sivil, épi malorèzman lo mové étal o péi kolonyal la lèss Madégaskar, tousa lé paf é pou aranj mlé z’afèr nout bann kouzin Madégaskar. Mi pans pa sa l édéfinitiv, pars mi kroi dan l’om é mi pans li lé kapab fé sak i fo fèr pou dévlopé é pou sékiriz son péi.

L’aktyalité dann Sésèl

In réform konstitisyonèl i prévoi an ka ke lo prézidan i démisyone, sansa si li lé malad, si li mor, in nouvo z’éléksyon lé obligatoir dann troi moi. Ziska zordi lo prézidan téi démisyone é aprésa té lo vice-prézidan i dovien prézidan. Sa l’ariv kant Frans Albert René la démisyoné pou lès la plas pou James Michel. Sa l’ariv ankor l’ané dèrnyèr kan James Michel la démisyoné pou lès lo pouvoir rant lo min Danny Faure. Astèr, sé in n’afèr sar pi posib kan la loi sar fine voté.

Soisant solda komorien dann l’Arabi Saoudite

Soisant solda komorien i sava dann l’Arabi pou fé la guèr kont bann milis chiite dann Yemen. Zot va gingn in prime dizuit milyon pou z’ot angazman avèk an plis san éro par zour. Larzan sar péyé par l’arabi épi sar versé pou bann madam i rès dann lo péi. Bann comor lé in pé méfyan par raport z’ot kontra pars zot i rapèl bann madam la parti travaye dann l’arabi lété trété konm zésklav dann bann famiy sak lé rish. De moun dann komor i pans sirtou sé la mizèr k’i anvoye bann solda pou fé la guèr laba dann l’arabi. É zot i domann kosa va éspasé kan sèrkèy va komans rantré dann lo péi.