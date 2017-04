Inn-dé nouvèl l’indyanoséanité

Dolo dann gaz pou lé zé dé zil

Lo komité réjyonal olympik La Rényon i ménas pa partisip bann zé dé z’il 2019 par rapor li lé pa dakor avèk lo règloman . Sirtou pou sak i konsèrn bann z’atlète nana in karyèr dann La frans : pou lo règloman koméla, i fo zot té lisansyé troi z ’an d’ran isi La rényon, sansa sink z’ané pandan z’ot karyèr ésportiv ; l » z’ot zil d’apré sak i paré té dakor pou in réform mé kan l’ariv pou voté zot la vote kont .I paré nana diskisyon an kour mé si i ariv pa in akor bann z’atlète rényoné i partira pa l’il Maurice pou lo bann zé l’ané 2019. Konm zot i oi la sèrv kékshoz vyol lo bann tèks épi mète bann z’il komor dann l’obligasyon kite lo zé dé z’il ; Mé dis in n’ot poin bannzil komor zot osi la pa kontan.

Bannzil komor la pèrd lo bann zé l’ané 2019

Pou sak i ansouvien pi tro, l’ané 2015 kan la fé lo bannzé La rényon la délégasyon bannzikl komor la kite lo zé pars lo komité l’organizasyon lété pa kapab fé réspèk lo règloman é lo minis dé spor la frans la pran dann sète afèr in gran résponsabilité ; Aprésa, bannala désid priv bannzikl komor lo bann zé 2019 alé oir lété ptrévi ké klété son tour ; L’il Maurice la konport aèl an volèr é tout lé z’ot lété konplis ; an parmi la délégasyon La rényon ; Ni oi zordi lé inn épi lé z’ot l’apré mord inn-a l’ot ; a la solidarité, sa in gran nom sa par koté l’oséan indien.

Sésèl la rouv in l’anbasad dann Kuba

Lo prézidan Danny Faure la parti mèrkrodi pou fé in vizite ofisyèl dann ! Kuba ; Li té invité par Raoul Castro. Lé dé péi nana in bon kopérasyon dann plizyèr domenn sirtou dann domenn médikal . An parmi bann pèrsonèl médikal nana in sinkantène médsin Kubin i travaye dann bann zil Sésèl . Nana galman in bonpé z’étidyan moridsien i bénéfisyé in bours gouvèrnman kubin pou fé z’ot zétid dann Kuba ; lo prézidan Faure va artourn Sésèl lo uit mé par-la apré an avoir pass in pti konjé dann lo péi.

Bann téroris isi la Rényon ?

La vi dann sak èl nana lé pli danzéré i pé ratrap anou san ké ni konpran koman ; Na poin lontan lo préfé la fé l’anons noré par-l asan pèrsone fishé S isi dann la rényon ; na poin lontan nou la aprann lo port-parol l’éta islamik té in rényoné ; Zédi matin la fé in l’éshanj kou d’fiziy rant in ga Sin-Benoi épi bann polisyé ; La prèv ké la vi i pé ratrap anou isi san ké ni konpran bienpou kosa ; Solman i fo pa ni gnor kant mèm lo rol bann péi oksidantal dann la formasyon Daesh épi i fo p ani obli koman in pé la donn in kou d’pyé dan la fourmiyèr é lo trézilta lé sak ni koné zordi ; Bann z ’apranti sorsyé i kontant pa zot fé sak zot la fé, zot i agrav ankor lo ka, ziska k’in zour na konm in guèr mondyal lé riskab pété.