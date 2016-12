Inn-dé nouvèl l’oséan indien

Sésèl : poin final pou l’opérasyon kont lo pirataz

L’otan la désid mète in poin final pou l’opérasyon kont lo pirataz dann la rézyon Sésèl pars lo pirataz dopi la kote La Somalie la bokou diminyé. L’ané 2011 l’avé ziska 236 l’atak bann pirate é l’ané 2014 l’avé solman dé l’atak san rézilta. Le l’opérasyon i arète mé n’ora kant mèm in sirvéyans par bann séséloi.

In nouvèl l’anbasadris La Chine pou Sésèl

Lo l’anbasadris La Chine, madam Yu Jinsong la prézant lo prézidan Danny Faure son lète l’akréditasyon. El la déklar dopi karant z’ané ké La Chine avèk Sésèl nana rolasyon diplomatik lo dé péi la bien kopéré dann in pé tout domenn. Lo nouvèl l’anbasadris la di èl i souète la kopérasyon rant lé dé péi i goumant ankor.

In rapèl dsi la késtyon bannzil Chagos

Lo GRC (Groupe réfugiés chagos) Olivier Bancoult la pa lès san réazir par la suit lo l’atitid inkroiyab lo gouvèrnman la GB k’i vé domann bann shagosien pou ronons z’ot droi rotourn viv shé zot kont in pti l’indamnizasyon. Apré avoir réponn bann z’anglé ké lo droi in pèp rotourn shé li sa i ashète pa, é sa i négosyé pa, pou bien anfons lo klou bann shagosien la roganiz in gran manifèstasyon dovan la roprézantasyon la Gb dann Port-Louis.

Lo métro morisien dann kat z’ané

Lo gouvèrnman l’il Maurice, i sort fé savoir lo métro ésprès lil Maurive va rouvèr son port dann katran a pépré. Sé la répons lo port parol gouvèrnman la donn lo roprézantan l’opozisyon. Konm koi, nout tout i rès dann l’oséan indien mé lé pa forsé ké ni rézone nout tout konm tanbor. Touléka ala in gouvèrnman in pé pli intélizan ké nout prézidan La Réjyon. Sak i koné l’anboutéyaz dann l’il Maurice i konpran sa in désizyon bien kalkilé. Romark bien l’anboutéyaz isi La Rényon noré di amenn anou a an avoir in l’atitid pli intélizan.