Inn-dé nouvèl l’oséani épi lé z’alantour

Nouvèl Shagos : la sénatris Gélita Hoarau i poz in késtyon dovan lo séna.

Mi pans zot la vi sa sirman dann zournal Témoignages, Gélita Hoarau la poz minis z’afèr z’étranzèr-son ranplasan mé sof !- in késtyon dsi sak la frans i kont pou ède bann shagosien pou rotourn shé zot. Ni pé dir, omoins in kou, la késtyon bann shagosienn lété pozé dovan lo séna, in l’asanblé d’in gran péi : La Frans é aprésa nora moins de moun k’i koné pa sa... Astèr, Gélita, i koné sa lété pa la ké lé posib règ problèm méo moins bann shagosien la bien antann nout parti i fé son méyèr posib pou ète solidèr avèk in pèp kouzin avèk nou. Gouvèrnman bann z’anglé va konprann nou na poin l’intansyon lès ali dor san romor é sa sé in n’afèr li lé pa fini pou antann parlé. Bann zournal moris la ropran l’afèr é sa lé bon pou donn in pli gran l’éfé ankor.

Konsèy minis bann péi la Coi va réini lo promyé mars 2017

In nouvèl ni doi mète dann nout kalandriyé pèrsonèl. Pou kosa ? Pars ni doi avèy sa konm lé dsi l’fé. Pou kosa ? Moin la fine di pli d’in foi la fason ké La Frans la fé avèk nou sa lé pa in bon fason ditou. El la fé konm lo koukou, in gran zoizo i ponn son zèf dann lo ni lé zot é pli pir i fout atèr lo zèf lé z’ot zoizo. Nou lé dann l’oséan indien, sé nout parti la lans l’id é’d’in koopérasyon rannt bannzil l’oséan indien é zordi banna la ziska éfas nout nom an parmi lo bann konpozant la COI. Mi koné pa koman va fé mé ki pèrd ki gagan i fo ni fé antann anou par konsèy dé minis-la.

Trikmardaz dann bannzil la répiblik komor

Lariv in ralé-pousé rant bann zandarm épi bann zélèv lisé dann in lisé ; in liséin, Assad Ibrahim i rakont abann zandarm la rant dann lisé épi la mète a kasé-brizé. Assad i ésplik li lété dann lisé kan bann zandarm la rant an fors. Pou son par li lété apré diskite avèk in délégué épi inn-dé fiy son klass. Kan zandarm l’arivé zot la ésèy kashète dann in sal mé zandarm la parti rode azot la klak lo délégué, é konm Assad la sèye kourir zandarm la tir dsi li kou d’pistolé. La blès ali é sé konmsa ké li lé an soin dann in l’opital. Zordi nan in l’ankète dsi sak la éspasé é lo fin fon dé shoz lé pankor bien konète.

In l’ansien kontinan dsou l’il Moris

Bann shèrchèr l’inivèrsité Witwatersrand, dann l’afrik di sid, la trouv in vyé l’ansien kontinan dsou l’il Moris, in bout sak i rès lo kontinan Gondwana Sé lo rézilta d’in gran fraktir l’ariv nana par-la désann milyonn z’ané. La pa promyèr foi i parkl de sa pars mi souvien nana in koup de tan moin la lir in nouvèl dsi l’ansien kontinan lo Mauricia. I paré sa lété galman lo rès in vyé kontina in fraktir l’avé fé kass an plizyèr bout.