Inndé nouvèl l’oséanité

Z’éléksyon pou l’asanblé réjyonal l’il Rodrig

Dopi lo sink zanvyé lo l’asanblé réjyonal la fine ète disou. La kanpagn éléktoral pou vraiman va komans lo 21 zanvyé avèk bann déklarasyon kandidatir. Troi parti politik i doi prézant bann kandida dann lo sis sirkonskripsyon l’il Rodrig. Nana lo lorganizasyon lo pèp rodrigé OPR, lo parti o pouvoir dopi ké Rodrig la gingn son l’autonomi, lo mounvman rodrigé, lo MR, épi lo fron bann patriyot rodrigé lo FPR sof si lo MR épi lo FPR i trouv shomin l’inyon avan lo 21 zanvyé. An atandan domin dimansh lo OPR va roganiz in gran rényon é lo MR va fé in gran PikNik politik.

Moris : l’èr pou lo grann rantré la fine arivé

Dann bann zournal l’il Moris, i pé trouv bann désizyon i fo prann pou in bone rantré. Bann famiy i diskite bokou dsi lo méyèr manyèr pou z’ot zanfan pass in bone ané éskolèr. An parmi lo bann konsèy i pé lir dann la press i pé trouv bann ribrik konmsa : in bon l’organizasyon avèk in l’èr pou alé dormir é in l’èr pou lévé. Ashète lo bann z’éfé an avans pandan lo bann vakans. Konète lo program : bann paran i intérès késtyon la pou bann ti marmaye, bann pli gran i rann a zot kont par zot mèm dsi lo program. Bann gran i lir désèrtin liv dann vakans konm lo liv litératir, lo liv l’istoir épi la zéografi. Bien shoizi son z’aktivité avan la rantré. Sansa ankor prépar bann zanfan pou bann nouvèl rankont épi in bonpé bon késtyon pou pran l’ané éskolèr o sèryé.

L’inivèrsité troizyèm l’az dann l’il Moris

L’inivèrsité lo troizyèm l’az i ofèr son bann manm l’okazyon pou partaz bann nouvo konésans épi bann z’aktivité ésportiv épi kiltirèl. Dann l’inivèrsité la, bann troizyèm l’az i gingn l’okazyon pou an avoir bann nouvo konésans, an avoir nouvo frékantasyon sirtou pa rès tousèl dann z’ot koin. An pliské sa, zot i aprann an avoir in rézime alimantèr ékilibré, fé lo spor é si posib avoir in nouvo plas dann la sosyété. L’inivèrsité troizyèm l’az, sa lé péyan : 700 roupies pou in éstaz troi moi osinonsa sis moi. Dizon la pa in l’inivèrsité pou pass nouvo diplom, é mèm si ou na poin in gran parkour éskolèr osinonsa inivèrsitèr ou i pé frékanté.

Lo nouvo mèr la vil Victoria i vé rann la kapital Sésèl pli dinamik

David André lo nouvo mèr la kapital la répiblik Sésèl la déklar mèrkrodi somenn isi, li vé rann la vil pli akéyant. Li la di li rosoi konm in onèr an avoir été nomé lo mèr la vil. Lo nouvo mèr nana sinkantuit an é li lé koni konm konpozitèr la mizik séséloiz. Li la di avèk bann zournalis li té i sava baz ali dsi son parkour kiltirèl épi artistik pou anime la vil. Son doviz : « Victoria kapital lo mond kréol ». Pétète bann gran vil La Rényon i pé an avoir z’idé avèk nout bann kouzin séséloi pars isi nou nana bonpé moiyin é mi koné pa si nou na si tèlman bon z’idé toulbon.