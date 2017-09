« K’i anbras an tro, i mank lo trin »

Mi souvien kan moin lété lékol lisé, in amontrèr l’avé donn anou lo kozman « Qui trop embrasse mal étreint » pou fé in dovoir in bonpé paz. Dann tan, lété ozé donn in dovoir konmsa ! Si tèlman ozé in n’ot l’amontrèr, in pé kasér lé kui, la di lo kozman moin la mark an-o la. Biensir pou fé ri la boush mé pa pétète pa solman… Sans prop, inn konm l’ot, i prézant pa gran difikilté pou konprann, mé sans figiré sé in n’ot afèr. Ni pé di solman, dann la vi, lé proférab ou lé lo pli ékilibré posib pou évite sak demoun i apèl l’adiksyon : sa i vé dir, ou i abiz si tèlman dsi kékshoz, out l’éspri lé anklavé par sa kékshoz la é ou i obli lé z’ot afèr d’la vi konm k’i fo. Alé ! Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.