Kado ban rish ! Raz bann pov asèk ! Aprésa sar touzour tan pou ramas mantèr !

Matant Zélida la ékrir justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, mi pé dir aou napoin pli lontan k’yèr, moin la antann dann télé koz dsi in n’afèr, é mi pé dir aou napoin pli dakor ké moin dsi in n’afèr konmsa. Kosa i lé ? Bin lo kontrol bann shomèr pou oir si zot i rode sansa si zot i rode pa travaye pou vréman. Moin sré tro kontan i kontrol in pé tout so bann gratèr d’gongon pou oir z’ot lanploi di tan. Figir in pé, dann mon kartyé nana in ptit boutik é dopi lo matin ziska lo soir nana demoun apré apiye lo mir konm pou anpèsh ali tonbé. Moin lé tro présé d’oir kontrol azot épi mark in kroi dsi z’ot dosyé d’sédik si zot lé an frode. Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr, in kozman konmsa vénan dé ou, la pa pou étone amoin. Out sousi sé pa k’i kontrol tout so bann demoun rish i trik l’inpo-donk i vol maléré ?- par milyar épar milyar. Sa I fé pa ou arien sa ! Vol ankor la p’asé ! Myé k’sa mi sipoz vi doizète ankor pli kontan kan l’éta i désid kado in pé plis kat milyar sink san milyon l’arzan fré. Kisoi kan i diminyé l’inpo dsi la fortine, kisoi kan i diminyé l’inpo dsi lo kapital. Napoin méyèr kado ké ède bann gro pou grosi ankor z’ot pla in pé plis ziska ké zot i pète dannl’arzan i fé pa arien ansanm.

Biensir an kontroparti va goumant bann taks, a komansé par sak i pèz dsi bann travayèr é dsi bann rotrété. Na mèm mésyé lo promyé minis la di sa i déranj pa li domann bann rotrété in pli for kontribisyon pou tir lo péi dan malizé. Sa i jène pa li ! Sak i jène ali sé ké l’inpo dsi l’arzan lé ankor tro for zordi. Si i iz la fortine bann rish kisa i sava plas l’arzan dann l’antropriz ? Poitan la bézoin l’arzan pou fé tourn bann l’antropriz ! Moin lé dézolé pou li, pars la pa zordi l’état la komans fé kado bann z’antropriz é malgré lo bann kado, lo bann z’antropriz la pa invèsti plis ké sak ni oi.

Zordi i rofé lo mèm z’afèr, an pli gran, an pli shèr é i pans sa i sava soulaz bann viktime la sosyété alé oir ni koné bien lo mèm koz i done touzour lo mèm konsékans alor lo kado fé zordi é domin va fé lo mèm l’éfé ké lo kado fé yèr. An atandan kabri va manz salad é sar touzour fasil dir sé bann tikolon l’apré rouine lo péi – arienk sa ! Tok ! Pran sa pou ou !