« Kan bushron i rant dann la foré, mansh la ash, mèm an boi, i rasir pa bann pyé d’boi »

Mansh la ash lé an boi, la plipar d’tan é mèm lontan tout mansh té an boi. Mé dann in ash, néna lo mansh, mé obliy pa néna la lam galman-i apè pa sa la kogné ? La lam lé fé pou koupé é pti bransh, moiyin, gro bransh lo tron... Li koup vèrtésèk. Sé dir, d’apré moin, lo traka pyé d’boi kan li oi bushron rant dan la foré avèk son zoutiy. Sa, sé konm mi di, souvan dé foi, lo sans prop é ni pé diskité la dsi : bien, pa bien, itil pa itil, dizon sé suivan lé ka… Mi arète tèrla pou koz in pé dsi lo sans figiré : Figaro té in zésklav, poitan li la trayi bann révolté zésklav konm li ! Sak i done kou d’shabouk é sak i gingn kou d’shabouk té zésklav galman, mé pa mèm koté shabouk ! Kominis avèk nèrvis té i sort mèm l’androi, rényoné mèm, mé pa dann mèm kan ! Donk zot i konpran bien la pa lo kalité d’moun i kont, mé son rol li la pran sansa la donn ali, bon konm mové suivan lo ka. Alé ! Mi lès azot kass z’ot tète la dsi é néna pou kasé, mi asir azot. Ni artrouv pli dvan sipétadyé !