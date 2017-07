« Kan in moun i sort loin, pèrsone i koné pa si li nana la ké ! »

Sa i rapèl amoin zistoir Grandyab : kan li la débark dann in péi étranz son ké bien anroulé dsi l’aryèr, pèrsone la pa douté lété lo dyab. Forsé, lété pa posib oir mèm dovine in ké dsou son linz Si tèlman sa la pèrmète ali fé tout son mové kou in bon koup de tan… Donk sa sé lo sans prop. Lo sans figiré alor ? Sa i vé dir kan in moun étranj i ariv, ou i koné pa li li pé fé prann aou blan pou noir. Konbien foi moin la vi d’moun an adorasyon dovan in moun étranj, apré donn azot tout sort kalité, alé oir boudikont, té i koné pa arien dsi li. Mi vé pa dir kan ou i trouv in moun étranj i fo ou i pans li na la ké, sansa d’ot mové kalité mé in pti pé d’rotoni lé kant mèm pa mové dann in ka konmsa. Sirtou i fo port atansyon kan la pèrsone nana bone blag. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.