Kan Julie i larg 2 skud bou portan dann bato Erika !

La pa pars ou lété minis ké ou i koné myé lé shoz ké lé zot. La pa pars ou lété minis ké ou nana zargiman inparab dann in déba. La pa non pli pars i done aou bonpé plis lo tan ké lé z’ot la parol ké ou nana pli d’shoz sansé pou dir. Sé konmsa k’Erika kan èl téi kroi i téi sava dann in déba pou fé valoir aèl, pou mète aèl a l’onèr, la bite ansanm de moun té pa désidé lèss aèl fé son prop niméro.

Sé konmsa ké moin la romarké dann lo déba Julie l’avé bien prépar pou-konm i di dann foutbal - port inndé kontratak. Dabor, kan èl la parl in réform dann l’édikasyon nasyonal, Julie la dmann aèl koman i pé fèr in réform dann program si lo profésèr é lo bann z’élèv l’a poin lo liv k’i fo. Moin té i atann èl té i sava dir, koméla nana bonpé moiyin pou kominiké é sak na poin liv i pé alé dsi internet, alé dsi lo nimérik. Mé ala k’èl la di i sifi fèr fotokopi !!! Sèryé pou in moun lété minis Hollande é normalman té i doi lité kont lo gaspiyaz, é prépar lo tranzisyon énèr zétik la pa bon déklar in kékshoz konmsa.

Dézyèm zafèr alala ke lo Erika, momandoné, apré blablaté dsi la rédiktyon lo nonm shomèr é la mète sa kaziman dann son bilan dépité épi minis. Solman èl té i atann pa èl in n‘afèr, é l’afèr sé ké lo bann shif, konm i di, nana tète dir é kan pou in pèryod sink z’ané lo nonm shomèr la goumant ziska pré d’ trant mil ébin lé dir déklar shomaj la rokilé. Lé dir déklar tout i sava tré bien madam La Markiz ! Sé sak Julie la di aèl é mèm èl la rakont son bobar dsi lo poursantaz de si, lo poursantaz de la, in patin, in koufin, mé èl la pa nyabou d’roul lo moun dann la farine.

An touléka, mi pans, Julie la mète aèl inn-dé boi dir é konm i di, lo bato Erika la pran o moins dé skud a bou portan, san konté lé z’ot boi li la gagné. Konm de koi sak moin la di an-o la la pa in kozman la boush rouvèr, pa in kozman pou anpèsh la boush pi.