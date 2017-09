Kan kalbas i kass li prévien pa !

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité, moin la antann azot apré krétik lo pti prézidan la Frans. Pou kosa ? Pars li di, avèk zisté rézon, lé pa fasil réform in péi konm La Frans pars désèrtin i kroi san réform i pé viv an dousèr. Pars pou désèrtin bann fransé i pé kontinyé viv dan lo l’insousyans alé oir lé z’ot lé apré réform z’ot péi pou prépar z’ot démaraz pou domin. Pou lo prézidan, so bann moun-la sé in bann finyan, tète dir épi bann partizan l’éstrémis. Konm di lo prézidan, va réform azot, ké zot i vé, ké zot i vé pa. Va spass konmsa é pa otroman ! tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Matant lo pti prézidan-la, son lang la poin l’zo é son kozman la pa méziré ditou. Na poin lontan li la pa anvoye in z’ouvriyé dann shomaj pou travaye konmsa li va gingn ashté in kostar. La pa li mèm la di, kan li travèrs in gar li trouv in bann moun i vo pa rien ? Zordi, ala ké li di bann moun i vé pa réform La Frans sé in bann finyan, in bann tèt dir, in bann l’éstrémis. An pliské sa, li pans li na rézon alé oir li l’apré fé soufèr d’moun pli k’i anfo, sirtou pou pa toush bann gro profitèr.

Matant, moin la fine di épi mi rodi, demoun lé pa alèrzik in réform si sé in bon réform. Biensir kan ou i réform in bann loi pou fé kékshoz sinp lé bon . Kan ou i fé in réform pou pa anbaras lo moun, lé bon. Mé kan ou i réform pou fé soufèr ankor plis sak l’apré soufèr é bin sa la pa in bon réform ditou é lé normal pèrsone i vé pa dsa.

Mésyé Macron, ou i koné in n’afèr sinp é toulmoun i pé dir aou sa dann son lang. Dann la myène, mi pé dir aou, afors alé a lo kalbas i kass é méfyé aou, pars kan li kass li prévien pa. Tok ! Pran sa pou ou !