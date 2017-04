« Kan la mèr lé bèl, tout kapitène lé bon kapitène ! »

Sa sé in kozman lé bien vré pars lé shoz lé konmsa. Si la mèr lé bèl, la pa bézoin in kapitène éspérimanté pou amenn bato, mé kan la mèr lé an kabos é bafon, l’èrla lé shoz la pi parèy. Dizon sa lé konm dan la vi : si na poin difikilté toulmoun i démèrd, shakinn i san li lé bon vèy pa koman. Mé si tangaz la vi la pété, si nana difikilté la vi épi si nana difikilté sosyal, koman ou i sar débarbote aou ladan ? Sirtou si ou lé abityé amenn la vi fasil : si l’arzan i mank pa ou, si ou lé bien antouré, si la maladi i évite aou sansa si ou i évite aèl, « péna problèm » konm bann morisien i di. La pa bézoin ète in bon kapitène dann in ka konmsa, i sifi ou lèss kouran amenn aou l’androi ou i doi alé san danzé. Dann ka kontrèr konm moin la di, la pa la mèm shoz. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.