« Kan lo dan i bataye avèk la lang, la pa bon pou la manjaye »

Konbien foi dann in vi in moun i mord son lang ? Biensir sa in n’afèr demoun i kont pa, mé sak lé sir, sé kan sa i ariv aou, i fé mal é pa pou fé sanblan. Sirtou ké ou i anvoye pa l’afèr ti dousman, ou i mord a mor konm si ou l’apré kronm in kékshoz. Bon ! Mi pans mi rapèl azot inn dé souvnir kuizan mé sa i fé pa in provèrb par li mèm é moin lé sir in pé lé paré pou domann amoin ousa i lé lo moralité la dan. Si na poinn moralité, poinn provèrb, zis in kozman la boush rouvèr. Poitan si ! Néna in moralité pou vréman ! La moralité sé ké dann lo ka nou la vi, lé shoz lé pa korèk pars konm i di souvan nana in kontrayété dann sak ou l’apré fé. Donk in bataye lo dan avèk la lang sé konm k’ i diré kékshoz tourn pa ron. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.