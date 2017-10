« Kan lo shat lé pa la, lo ra i fé lo bal »

Sa sé in kozman néna in é partou, dann tout péi, dann tout popilasyo, dann tout lang. Lé forsé ! Pars in pé partou néna lo shate é in pé partou lo shat avèk lo ra i manz pa in grinn sèl ansanm. Inn i èm pa l’ot : lé konmsa épa otroman. Antansyon kant mèm dsi nout manyèr kroir in z’animo I yèm pa l’ot pars défoi sa lé vré arienk dann nout tète. In légzanp : I di pa koshon d’Inn avèk lo ra i antan pa. Oui, i di sa mé moin la vi avèk mon dézyé koshon d’Inn avèk lo ra apré manz manzé volaye ansanm. I di pa lo shien avèk loshat i antan pa : moin la vi In shyène apré donn tété son pti épi bann ti shate galman… Alon di nout kozman lé vré pou aplik sa dann d’ot ka : la métrès i sort in n’éstan é marmaye l’ékol i fé dézord. Sa lé vré ! Na d’ot ka ankor lé vré, mé pou l’instan mi domann azot fé travaye z’ot tète la dsi é ni artrouvpli d’van sipétadyé.