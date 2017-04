« Kan ou la fain, patate na poin la po. »

Nout tout i koné kozman i di konmsa : « manz patate avèk la po ». Sa nana 2 sans o moins : kisoi ou na poin l’édikasyon é ou i tir mèm pa la po dsi patate pou manzé, kisoi ou la si tèlman fain ké mèm la po dsi patate ou i tir pa. Mi doi dir, étan pti, kan nou téi sava trap patate dann manzé koshon, ébin nou téi sousyé pa pou tir la po... zis in pti kou d’lo pou tir la gang lé toultour é aprésa i manz. I fo dir, dann tan-la nou lété in pé goulipya. Pou arvir dsi lo kozman, mi pans pa na in problèm pou lo sans prop. Astèr, mi koné pa vréman si nana in sans figiré, sof a ral l’afèr par son shévé. Donk, alon pran ali, konm in sinp kozman, pa konm in provèrb, é anon pa shèrch in moralité. Mi lèss azot kass z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.