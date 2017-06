Kan Théréza May i gingn in kriz l’idantité : choking !

Téréza May ? Oui ! Sa mèm promyé ministrèz la GB. Na poin lontan èl té lansé dann in sobatkoz avèk Jeremy Corbinn, lo shèf lo parti travayis. Pars zournalis té apré zigil aèl, ala k’ èl la pète in kab épi èl la di : El nana sak i fo pa l’androi k’i fo pa. Solman èl la pa koz konmsa, èl la di lo mo kri k’i vé dir èl na kouraz. In vré kriz l’idantité pou in madam.

Son bite lété pou ranfors son mazorité épi kraz lo parti travayis, épizapré amontr bann zéropéin kèl koté brinjèl I sharj. El té I koz gra pars bann sondaz, na in moi, té I done son parti plis vin poin an avans par raport lo labour party. Aprésa, avèk in l‘èr ménasan, èl la promète règ in kont avèk l’inyon éropéène dsi la késtyonn lo brexit.

Konm kréol i di souvan dé foi : « Ou i koné zordi, ou i koné pa domin ! », ébin figir azot sak té i doi pa arivé l’arivé. Lé vré lo parti konsèrvatèr l’ariv promyé lo zéléksyon mé la pa gingn lo 326 dépité té i falé si tèlman èl la pèrd son majoité épi zordi èl lé bien faye pourédilo in dovan l’érop.

Pou kosa mi di azot sa ? La GB lé loin, madam May sa i konsèrn pa nou, lo brexit sa i rogard bann z’anglé. Mé madam May, oubli pa, sé kant mèm sak la trayi son parol par raport nout bann frèr chagossien. Sé kant mèm èl la kroir èl téi pé ashète lo pèp Chagos avèk son l’arzan é bann chagosien la anvoye aèl boulé, èl é son liv éstèrling. Astèr pou zot la lite i kontinyé, mé lé kant mèm in bon nouvèl lo mastapin madam May la ramasé.

In pti kozman pou finir : In madam zournalis la BBC, la dmann madam May si èl i vé rakont kékshoz kokin èl n’oré fé étan jenn fiy. El la rakont èl té i travèrs lo karo d’blé bann plantèr é banna té pa tro kontan avèk èl. Choking ? Ala in n’afèr kokin ? Alé pous kanar dan la pant don ! Lé pa étonan l’avé in pé la pityé dann zyé kan la zournalis la bien look aèl dann télé… Madam la, sa la zamé été jenn sa ! Lé danzéré konfyé in moun konmsa pou gouvèrn in péi. Kansréti la GB.