« Kan ti kroi mi dor Kazanbo, moin lé déyèr ton do »

Kozman-la i fé pans amoin in romans mardi gra té i di konmsa : sote koman ti vé koko, toué lé pri dann la min korbo ! Sinpleman kan moin la rogard sa dann diksyonèr Alain Armand, moin la vi sé t’in provèrb. L’èrla moin lé dann l’anbara. Pou kosa ? Pars ki di provèrb di sans prop épi sans figiré. Sans prop la pa bézoin ou lé savan pou konprann sa, mé sans figiré ? Pétète sa i vé dir ou lé pa tousèl pou ète o zagué . Si ou i dor dsi in sèl zorèy, na d’ot lé konm ou, donk pans pa prann lé z’ot par sirpriz fasilman. Ala, pou l’instan, mon manyèr oir mé pétète moin lé dann lo fo. An touléka, mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.