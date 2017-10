« Kankrola i domine pa volaye ! »

Mi koné pa si z’ot kaz zot nana in poulayé. Pa bann kalité poulayé antomatik, kaziman prop konm in laboratoir, mé in poulayé la kour, avèk in pé tout volaye mélanzé é manzé fane-fané in pé partou. Sak la fine oir sa, i koné bien dann poulayé-la na poin arienk volaye mé in pé tout zanimo. An parmi kankrola-bann moun Haïti i apèl sa ravet - i vien rode z’ot manzé zot osi, mé san fé éspré zot i amélyor lo rodinèr bann volaye k’i fé konprann azot la pa zot i komann tèrla : mète an mète shakinn son mètr é volaye la fine kisoi détrui azot, kisoi fé kour azot. Sa i vé dir dann tout z’afèr nana in rapor d’fors é sa sé in n’afèr k’i fo pa gnoré. Alé ! Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.