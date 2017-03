« Karapat lé fé pou la po bèf mèg »

Mi sort lir in kozman konmsa dann diksyonèr Alain Armand. Moin la trouv apopré lo mèm dann somi-lo mo par daniel Honoré. La pa marké provèrb dann bann liv-la, mé mi pans sa i pé bien ansèrv konmsa. Pou kosa ? Pars, konm i di, lo kozman nana in sans prop épi in sans figiré. Sans prop la pa difisil pou konprann : karapate sé tik é zot i koné kan bann éspès bébète-la i maye dann poil zanimo konm bèf, konm kabri, konm lo shien ébin lé pa fasil pou tir ali, é lo pov zanimo, kan lo bébète i sis son san, li afayi, li vien mèg é si i sokour pa li ébin lé bon pou shant son mizéréré… Sans figiré sa i vé dir kékshoz konm la maladi i amenn la maladi, la mizèr i amenn la mizèr, in tablatir i amenn in pli for tablatir é sa lé bien vré : oplis ou lé anba, oplis ou i tonm plis anba é nout sosyété lé tèlman inzis ké la kours diréksyon lo fon i arète pa toultan ké ou la pankor ariv dann fon lo fon… Kosa zot i souf dann mon zorèy ? Zot i di amoin la rou i tourn ! Pé sfèr, mé li lé long pou tourné mon bann fra. Alé ! Mi lès azot fé tavaye z’ot koko la dsi é ni artrouv pli dvan sipétadyé.