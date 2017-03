« Karèss tété bèf avann tir son lé »

Kozman-la, sa i sort l’afrik dann péi aousa. Bann aousa i viv dann l’afrik dé l’ouès dann in zone in pé sèk i apèl lo Saèl. Sans prop : dann tan bann demoun téi karès z’ot vash avann tir do lé : kisoi pou bien fé konprann la vash èl n’a afèr avèk in z’ami, pars sansa tansyon kou d’ pate. Kisoi pou fé konprann l’èr pou tir d’lé l’arivé i fo donn la kantité k’i fo… Ni konpran bien lo sans prop si tèlman sa lé fasil, mél o sans figiré ? La-dan la poin vash, la-dan la poin lé ! Sa sé in n’afèr rant lo moun. Lé vré si ou i fé zoli manyèr, ou la plis la shans tir in n’afèr ké si ou na viin manyèr. Sé pou sa bann z’éskro sé in bann moun i gingn bien anmyèl aou pou tiré. Aprésa, arvoir Pyèr, tak baro. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko é ni artrouv pli d’van sipétadyé.