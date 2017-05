« Kiyèr i vo arien san son mansh »

Marmaye zot i oi kiyèr-la, kan ou i majine ali ou i oi dsi in bout kisoi i, domi-ron sansa in domi-oval : sé ladan k’i mète kisoi lo kari, kisoi lo grin, kisoi in n’ot afèr pou ou ansèrv aou. Sé sa k’i fé dir anou kiyèr kafé lé pti, la loush lé ron, kiyèr normal li lé oval. Sé sak i fé dir anou gran kiyèr, moiyin kiyèr, pti kuiyèr... Zot i suiv amoin mi éspèr ? Kiyèr la soup lé konm li lé. Mé lé ga si lo mansh i kass, zot I konpran bien i gingn pi fé près arien avèk… Pétète mèt ali dann sik, sansa dann sèl é pa pliskésa. Astèr mi majine in kozman moin la antann nana lontan : pou dé pèrsone I kite pa inn-a-l’ot demoun I di, lé konm kuiyèr avèk lo mansh – i di osi, konm shoushoute avèk la mori. Romark mi arête tèrla pars i ansèrv de rien kozé san arêté, é mi less azot kass z’ot koko la dsi. Alé ! ni artrouv pli d’van sipétadyé.