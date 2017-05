« Kok tousèl i rèv li nana dis poul pou son sèrvis »

In koté nana la réalité, l’ot koté nana lo rèv é nout kozman pou la rout i tourn otour d’in n’afèr konmsa. Pou kosa mi di sa ? Pars lé pa si fasil ké ni kroi d’rogard la vérité an fas é lé pli fasil souvan dé foi rèv la réalité pa konm li lé mé konm ni vé oir aèl. Lé pli fasil, souvan dé foi, rèv in réalité k’i égzis pa, mé k’lé pli siportab pou nou. Dabor koman i pé fèr pou ariv in rézilta konmsa ? Dé foi, lalkol, zamal i épi d’ot sibstans ankor i transport anou dann in mond paralèl par raport la réalité. Dé foi, mèm, avèk zéro produi nana désèrtin moun i ariv transport azot dann in mond imazinèr. Mé final de kont, sa i ansèrv de rien pars toulmoun i pans, la pa zordi, la pa domin i fo rogard in zour la vérité an fas. Solman sa la pa fasil é konbien foi ni antan konm de koi inn la zète son kor dann fon ranpar, lo gouf sinonsa d’ot l’androi lé danzéré. Kan ou i pans nou la pankor trap in milyonn moun é nou lé déza dann in traka konmsa, ni pé mazine nout sosyété lébien malad. Alé ! Mi lès azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.