« Komansman, mèm lo dyab sé in zoli zanfan »

Moin lé sir zot i sézi sak mi sort mark an-o la, pars sa sé la vérité vré ! Rogard in kou bann bb dann bèrso la matèrnité, moin lé sir zot - konm moin - ni trouv na poin pli zoli k’sa. Parl pi si ou sé lo paran, pars pou bann paran z’ot zanfan i fé parti lo sète mèrvèy di mond. Sa lé konmsa é pa otroman. Aprésa, lo tan i pass, lo zanfan i grandi, é firamézir li ramass bon kalité konm mové défo dann la sosyété. Pars la sosyété lé konm in rézèrvoir : dodan nana dé kalité, mé nana dé défo galman. Dizon toutsuit la pa in n’afèr ou i trap an nésan : sa la pa in n’afèr natirèl. Mé sa in n’afèr ou i trap dann out rolasyon an parmi la sosyété : donk sé in n’afèr kiltirèl. Sépa si zot i rapèl sak in filozof té i apèl Rousseau téi di ? Li té i di konmsa, l’om lé né bon mé sé la sosyété k’i koronp ali. Dizon sa i rovien sak moin la mark an-o la. Alé ! Mi lès azot fatig z’ot tète la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.