Mi pans, konm moin, zot la suiv l’aktyalité sirtou lé fine nonm lo nouvo gouvèrnman La frans. D’apré sak mi antann dir, an parmi bann minis nana in pé tout kalité d’moun, in pé tout kalité z’opinyon dsi tout bann problèm La frans i koné-sof pétète bann moun é bann z’opinyon sak lé vréman progrésis. Sirtou nana d’moun i pans pa parèy pou bann sizé l’apré diviz lo moun dopi lontan.

In l’égzanp ? Lo l’aéropor « Notre dame des landes ». Dann gouvèrnman nana sak lé kont épi sak lé pour. Lo nouvo minis l’ékoloji li lé kont. Lo prézidan li lé pour é sa sé in n’afèr l’apré gate la vi d’moun dann l’androi é pa arienk zordi. D’apré sak moin la antann dir dann in dosyé konmsa lo minis l’ékolozi li va plati ali konm in karpète. Konm li la aplati dsi la késtion la rout an mèr.

Ala in prozé i sava kont la défans la natir. Mé nou la fine an parlé dopi lontan. Donk Nicolas Hulot la vni La Rényon é li la pa di li lé pour, li la pa di non pli li lé kont, an touléka in pé i kontinyé gonf z’ot pla la dsi é la natir zot i s’anfou. Konm mi pans gouvèrnman La Frans ziska zordi i trakas pa li pou in sizé inportan konmsa pou nou.

Mé koman lé shoz i sava éspas dann gouvèrnman dsi bann sizé tout minis lé pa dakor ? I sava négosyé ?… Nout tout i koné koman sa i éspas kan nana in dézakor dann l’antropriz sansa dann in famiy. Soi i kass ! Soi i pass ! An touléka nana in pé la pa zordi la pa domin lé blizé aplarti azot dovan lo pli for-pa forséman lo pli intélkizan, lo plis tète dir souvan dé foi.

Mi pans, sèryèzman, l’om providansyèl, zordi, sa i égzis pa é la pa non pli pou domin. Dann sé kondisyon sak lé riskab arivé sé, konm avèk mésyé Hollande, konm avèk mésyé Sarkozy épi d’ot ankor lo gouvèrnman lé riskab avans dann briyar konm in bato fou.