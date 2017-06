Konm in grinn bébé dann panyé mayi ! Konm in shien dan l’arozoir !

Mé z’ami, mon bann dalon, mi oi souvan défoi in pé rényoné apré fé lo vèr an parmi bann moun déor. Kisoi anparmi bann z’éli La Répiblik sansa l’Erop. Kisoi an parmi in pé d’moun la ote. An touléka, sanm pou moin, zot nana in gran prinsip : i mélanz pa torshon avèk sèrvyète. Torshon sé lé z’ot é sèrvyète sé zot.

Kan mi avèy azot, mi san bien zot lé artifisyèl, vèye pa koman. Tout zot tourné viré, i diré, sa lé fé pou mète azot an valèr par raport bann moun déor, sansa bann demoun lo boujaron épi lo kofor lé bien plin. Pou moin, pou zot ariv o bi, zot i s’anfou pa mal krétik z’ot péi ansanm lo moun déor. Lé bien domaj mé nana i bonpé domoun lé konmsa. Pa tout rozman !

Pou kosa mi di sa ? Pars mi ansouvien bien, dann réstoran l’inivèrsité, dann tan lontan, l’avé in bann zétidyan in pé rasis dsi lé bor té apré gougnard bann z’étidyan té i sort kisoi l’Afrik, kisoi bann péi l’outromèr. Z’ot kozman té i di konmsa : kisa i lé bann z’afrikin ? in bann sinz ! Kisoi i lé bann malgash ? Bann sinj galman ! Kisa i lé bann rényoné ? L’èrla in l’étidyan rényoné la lèv dobout. Li lété tout an longèr épi la di : « Ala in rényoné ! ». La fyèrté rényonèz sa in n’afèr k’i kont kant mèm.

L’èrla kan mi oi désèrtin l’apré kontorsyone azot pou pass pou sak zot lé pa. Kan mi oi zot i boush z’ot zorèy pou pa antann tout kalité kozman bann moun déor i di dsi bann rényoné. Moin pèrsonèl mi domann pa zot bate dsi z’ot l’éstoma pou amont z’ot fyèrté. Mi domann azot solman arète aplati azot dovan lo moun déor, lo moun rish, lo moun nana pouvoir. La fyèrté rényonèz, sa sé in n’afèr i négosyé pa.

Afèr ou lé konm grin bébé dann panyé mayi ? Afèr ou lé konm lo shien dann l’arozoir ? Sa la pa in pozisyon konfortab sa !