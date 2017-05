Lo pri la tone kane la pa goumanté dopi karant z’ané é mi sort aprann Téréos la rofiz ankor la goumantasyon bann plantèr téi domann. Mi pans, asoir, bann plantèr i doi zète tromatizé par in nouvèl konmsa. Moin lé sir zot l’apré kalkil an o-lyé in pé la fine désid tak baro dsi la kiltir kane isi dann nout péi.

Poitan kane, konm moin la fine lir, souvandéfoi dann Témoignages, sé in plantasyon i pé fé mirak avèk sa. Pou sak i intérès problèm la kane, mi pé konsèy azot alé dsi lo site Témoignages é zot va trouv 55 z’artik avèk konm tit : « La canne c’est le sucre, mais pas seulement ». Kane sé in prodiksyon avèk plizyèr santène sou-produits. I pé fé kaziman tout z’afèr ansanm é dann désèrtin péi, sa sé in kékshoz k’i fé déza.

Dann konférans la fé somenn pasé - moin la fine anparlé,-mon dalon Christian la déklar son famiy nana par-la douz z’éktar la tèr anbandoné. Prézidan la shanm l’agrikiltir, pou son par, la déklar nana 7000 z’éktar la tèr agrikol an frish isi La Rényon. Kane sé 25 mille éktar, donk la moityé nout tèr kiltivab. Kane sé ankor di zuit famiy i viv avèk sa… Biensir, mi koné lo kapitalism li s’anfoutsa.

Alor domin, bann zénérasyon va vni apré nou, i konèt ar pa kosa i lé kane, i konèt ar pa la shans nou la pass a koté… Mi oi déza dann désèrtènn kour, demoun i plant inn-dé touf kane si tèlman sa lé zoli, si tèlman, anplis ké sak moin la mark an-o la, nana pou nou in valèr santimantal. Kane konm plant vèrt, mi oi sa konm in mové prézaz pou nou.