« Konm ou i rode, ou i trouv ! »

Sa sé in kozman drol sa pou moin. Pou kosa mi di azot sa ? Pars étan pti, l’avé in moun téi rode trézor déyèr la kaz. Toultan li té i fouy, par isi, par la-ba, dsou in gro pyé d’létchi, sou in pyé zavoka. Li té i fouy, demoun téi koz. Ziska in zour demoun la di li la trouv trézor. Romark ! Li la pa di arien li. D’apré son famiy li la vi vizyon é dann son vizyon li la vi in gran jar l’or : li la fé vni dovinèr, li la roganiz sèrvis demoun té i sar ogard dann son bann trou épi tazantan par dépitasyon téi kass in pé lo bann bondyé. Lo tan la pasé, in zour li la pass par koté d’tanto. Mé boudikont, mi pans pa li la trouv in n’afèr é sanm pou moin li nora myé profite la vi si li l’avé poin tout so balivèrn dan la tète. Alé ! Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.

NB Tan k’a mon kozman pou la rout zot i fé sak zot i vé avèk. Zot i pé tir ladan lo pozitif si nana konm i di, sansa lo négatif si zot i trouv anndan.