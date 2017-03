Kont pa dsi moin pou shoizi in vyé shoval rotour zanr maskilin, sansa féminin

Matant Zélida la ékrir Justin :

Mon shèr nové, mon spès salté, rouj-de-fon dovan l’étèrnité pétète moin la mal vi, mé mi rapèl pi si bann rouj la donn in mo d’ord pou vote pou in kandida. Donk, konm moin la di a somenn paé, i diré sète afèr d’zéléksyon i intérès pa zot plis ké sa. Zot lé la, zot i fé konférans de prèss, zot i anvoye in misyon Madébgaskar, shak foi in kandida i pass isi zot i larg in foutan. Donk, moin, pèrsonèl, mi konstat lo zéléksyon prézidansyèl i fé azot ni sho, ni froi, ni tyède. Sa i pass dsi zot konm lo dsi fèye sonz, mé konm di lo kont afors fé lo dégouté lo éron la kontant ali avèk in losh vi ké lété lo sèl z’afèr k’i résté. Tok ! Pran sa pou toi !

Justin la fé pou répons :

Mon vyé matant k’i koz touzour la boush rouvèr, konbien foi moin la fine dir aou, nout kandida sé La Rényon-ni pé arzout l’outre-mèr, mé la pa bézoin plis pou asplik nout poinn vizé. Donk, ni rode kèl kandida i propoz – dirèktoman konm indirèktoman - lo méyèr solisyon pou nout péi La Rényon.

Konpran amoin bien matant : ni vé pa lo mal pou bann fransé d’ frans é konm ni vé pa lo mal pou zot, ni domann ar pa pou vote pou désèrtin kandida va fé mal azot : par ébzanp ni fèr ar pa vote pou Lepen sansa Fillon, pars banna sé dé kandida intégris kisoi intégris katolik konm Fillon, sansa domi-fasis konm Lepen. Pou kosa ni di sa ? Pars nou la fé in n’éfor pou konète in pé l’istoir é l’istoir i pé gid anou pou pa pran in risk konmsa. Zordi mi parl ar pa dé z’ot mé a l’okazyon…

Final de kont lo méyèr z’afèr pou nou sré ké lo vinkèr i désid fé z’éta zénéro é i domann lo moun réini azot épi fé lo bann propozisyon k’i fo pou nou ansort anou. Kosa mi antann azot dir ? Na poinn solisyon pou La Rényon !

Sa sé in n’afèr mi rofiz. Pou kosa ? Pars dopi mon zénès mi rèv in péi dévlopé pou La Rényon avèk in l’agrikiltir dévlopé, in l’ékonomi blé an form, la sékirité alimantèr, l’otonomi énèrzétik, in l’indistri modèrn, in vi pli méyèr pou nout popilasyon é in l’anvironeman protézé. Mi rèv ankor in péi kiltiré é tousala la pa in rèv évéyé, mé in rèv posib pou réalizé.

Sak i vé son vyé shoval rotour, son n’afèr é la pa la myène touléka. Tok ! Pran sa pou ou !