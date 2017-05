Kontinyé l’èv Paul Vèrgés, in gran nésésité pou nou

Sète bann péi, an parmi sak lé pli rish dsi la tèr i sort réini-i apèl sa rényon lo G7. Si moin la pa tronpé zot téi vé diskite dsi bann problèm lo térorism-in problèm la plipar rant zot la ankourazé - dsi lo sékirité dann l’Erop – sé konm saké bann métèr d’dézord i koz-, épi galman dsi la suit pou done bann z’akor dsi l’anvironeman-i apèl sa bann z’akor Paris.

Noré pou di dsi lo bann problèm mé moin mi vé rogard do pré la késtyonn l’anvironeman pars sa in késtyonn i intérès nout partoi dopi 1970 par-la. Koman la pa vré ? Sak i di sa, li na ka lir la litératir nout parti épizapré li va oir… Tout fason, moin lé paré pou paryé in mèrl blan avèk ki k’i vé, ké bann éspésyalis l’informasyon « péi »-vi ké zot nana toultan lo mo-la dann la boush - i koné pa l’aktivité l’ONERC avèk Paul Vergès.

Moin na in kamarad, dizon in frèr, i di toultan, nout péi La Rényon la gingn la shans an avoir inn an parmi lo bann la tir lo signal d’alarm dsi in gran danzé pou l’imanité, san ké, dann son péi, bann médya i done ali pou vréman, la plas téi mérite ali pou vréman.

Dizon ni pé dir, sa i pé z’ète in détaye mé konm désèrtin i di toultan zot i vé mète La Rényon é bann rényoné anlèr, pou in kou nana in vré gran Rényoné, lèss amoin romark bann médya épi in bonpé bann politik i pran in pé lé shoz a la léjèr. Nou, pou nout par, nou k’i di i fo kontinyé lo travay Paul Vergès, alon fé sa a-fon é pa solman avèk la boush, mé dann l’aksyon.