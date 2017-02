« Kouran la di avèk binyèr : la pa pars ou i oi pa moin ké mi ral ar pa ou ! »

In pé partou dan la mèr nana kouran : kouran pou ral aou o larz, kouran pou ramenn aou a-tèr, kouran pou fé travèrs aou é pou amenn aou loin. Konm Fourcade, lo ségatier téi di : « Roulé mon z’aviron, Kouran lé tro for, Ramenn amoin dann por ». Mé lo problèm, la pa kan ou i romark lo kouran mé kan ou i romark pa li. Sirtou kan ou i koné pa la mèr l’androi ou i lé. Konm ou i romark pa, sé la-mèm li mète aou dann danzé. Mi pans zot i konpran bien sak mi vé dir azot ! Mi vé dir azot nana danzé lé vizib é nana danzé lé invizib é sé lo danzé invizib souvan dé foi, sé lo pli danzéré pars nana, konm i di, lo l’éfé d’sirpriz an plis. Lo danzé invizib lé souvan dé foi pli danzéré ké lo danzé vizib. In l’égzanp : mové z ‘ammi koné pa si néna sansa si na poin mé demoun la fine dir amoinn sa sé in n’afèr i bate aou a-tèr, i fé pèr aou, i transport aou dan n in l’androi pèrdi. Konm k’i diré ou i oi out momon jenn fiy. Romark mi di sa, mé zot la pa oblizé pou kroir amoin, sèl z’afèr mi di azot sé antansyon in danzé kan li lé invizib é kan li lé inprévizib... Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé.