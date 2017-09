« Kouto i grate pa son mansh »

Sa in kozman banna I di dann in péi I apèl Haïti é mi pans pa isi La Rényon nou pé aport la démanti. Nou osi nou néna in kozman konmsa kan ni di : « In min i lav l’ot ! ». Pars in min pou lav ali tousèl nana bonpé difikilté. Lé touzour posib fé in sanblann lavaz mé in bon lavaz kont pa dsi ! Donk, kozman nou la mark an-o la, i port galman dsi la solidarité. Pou grate lo mansh in kouto, i fo in n’ot kouto sansa in n’ot zoutiy. Donk, na dé foi, si na poin l’antrède, si na poin la solidarité, lé shoz i avans pa. Done kou d’min, sansa rann kou d’min ala in bon prinsip pou aminn la vi. Alé ! Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.