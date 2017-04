« Kouto i rap pa son mansh ! »

Pétète zot i koné kozman la, pétète zot i koné pa. An tou lé ka nana in bonpé kozman dann in bonpé langi ropran in n’afèr konmsa la. Ni konpran bien kosa sa i vé dir pars pou fé lo kontrèr mi pans lo kouto i doizète bien artikilé. Konm la plipar d’tan lo mansh avèk la lam lé solidèr inn avèk l’ot, ni konpran lé kaziman inposib fé in l’opérasyon konm moin la mark an o la. Dann bann patoi kréol ni koné in min i lav l’ot pars alé lav in min tousèl ou nora difikilté é tout fason sar lavé an makote. Final de kont, nout patoi i di anou konmsa san la solidarité ou i ariv pa o bout. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.