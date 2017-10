« Koz an fransé, sa i vé pa dir ou lé pli intélizan »

Moin la lir sa dsi internet mé boudikont moin té i koné pa kozman-la. Sak moin la romarké sé k’in moun kan son pla i komans gonflé, i ariv li shanj langaj. Son kréol lé pi bon pou li, i fo li koz fransé… « Rant giymé », pars souvan li masak lo lang fransé san savoir. Boudikont li koz an zé, ti, toi, ti, mé toi konm nou téi di dann la kour l’ékol pou kass ti-boi. Solman nana in n’afèr moin la fé la romark : momandoné demoun la shanjé é in bonpé la komans roul z’ot kréol -mi vé pa anparl bann tète dir konm Justin épi konm d’ot, mé demoun normal é sé in n’afèr i marsh avèk bann sondaz l’opinyon i amontr nout kréol i argingn la plas i diré li l’avé pèrd in pé. Sanm pou moin in gran viktoir dann la rézistans nout lang épi nout kiltir. Alé ! Mi lèss azot réfléshi la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.