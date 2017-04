« Kozman d’tab, sa i roul dan la nap »

Zot i koné dann ropa d’famiy i ariv bien souvan ou i antann-pétète ou i di galman-in pé tout kalité konvèrsasyon. Arzout èk sa kan lo pékto i mète son grinn sèl : lo ronm dann boutèy i bouz pa, mé kan li la rant anndan, konm Madoré téi di, li la pi parèy. Alor, si ou i ramas lo kozman, pli pir si ou i sava fé komisyon avèk tèl-tèl pèrsone zot i pé konprann sa i pé an avoir dé suit k’i fo pa. In pé lé mèm riskab fashé inn avèk l’ot. Si i fini pa an féstin goloi koud pyé koud poin. Donk nana in règ lé inportan : sak i di a tab i doi pa sort de la, é konm di lo kont ou i roul ali dan la nap épi ou i mète lo nap a tourné dann mashine a lavé. Mi pans sa sé shomin la sazès ou i pran kan ou i fé sa. Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi, é ni artrouv pli d’van sipétadyé.