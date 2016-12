Kriz dolo ! Kèl kriz ? In kriz i apèl désote lo pa d’port l’inkonpétans

Dann nout zournal yèr JB, dann son l’éditoryal la anparl la kriz dolo dann Mayotte : in vré kriz sète-la ! Konm d’abitid li la parl osi la sityasion dann nout péi La Rényon épi li la domann k’i port antansion pars nou osi ni pé z’ète ménasé par lo mank dolo. Pa konm Mayotte, mé kant mèm i fo port antansion é si gouvèrné sé prévoir, i fodré in bon gouvèrnans pou komansé.

Solman oila, lo problèm lé pa parèy isi ké dann kanal Mozambik-l’androi Mayotte i lé. Pars isi, ou i trouv in pé partou dolo la pou koul an kantité dan la natir san ké lo bann sèrvis di konpétan i pran lo bann mézir k’i fo… Dann désèrtènn komine nana ziska karant pour san d’lo i shap avèk bann kanalizasyon san ké bann sosyété épi bann z’élu i kass z’ot koko dsi problèm-la.

Arzout èk sa dolo la-ba Sint-Roz i koul an kaskade dan lo Por dopi dé z’ané é dé z’ané san ké sa i trakas lo bann sèrvis l’EDF, ni lo sèrvis dolo Konsèy départmantal, ni la popilasyon sof in bann l’éspri shagrin konm sète Justin. Sansa sète JB l’apré di é rodi ké bann éstasyon l’épirasyonn d’lo, apré an avoir bien nétoiye nout lo (mi di bien nout lo pars sé nou kliyan k’i pèye pou sa !) épi transform sa an lo pou binyé-lo d’bégnad, banna i di sa !- i zète sa dann la mèr ziska sète san mète o larz.

Mi arète la pou zordi, mé ni pé anparl ankor lo la plui i dégouline dsi nout bann toi san ké pèrsone i sousyé d’sa !

Alor si la télé i di dann nout zorèy aroz pi zardin, lav pi loto, pars na in kriz dolo é si par si par la i rouv dolo in foi par zour, la nuite ou sinonsa la zourné, sansa i koup dolo tazantan, la pa pars nou la poin d’lo, nou nana mèm pli k’i an fo. Donk la pa in kriz dolo, mé in kriz l’inkonpétans, in poin sé tou pars in pé partou dann nout péi lo bann dirizan la fine désote z’ot pa d’port l’inkonpétans, é oplis i ranpli z’ot kont la bank oplis z’ot koko i vien parès.

NB-Lo sèye d’inkonpétans, i di sa osi, lo prinsip lo Peter.