Kwasa-kwasa la pa in sizé d’plézantri pou in prézidan

Mon bann dalon, zot i koné bien l’oséan indien rant Anjouan épi Mayote sé in gran simtyèr marin. Zot i pé pran nouvèl kan zot i pé, mé zot i konétra pa zamé konbien frèr bannzil komor la pèrd z’ot vi la-dan, sinploman pou artrouv in pé l’éspoir dan la vi.

Pou moin pèrsonèl sé sak na plis moiyin lé pli résponsab sak i éspas. Ni pé dir osi sé sak la pran, momandoné, in désizyon ilégal ké lé résponsab, boudikont, é lo tan la bo pasé, mé sak lé résponsab lé résponsab mèm. La vérité sé la vérité éin mansonz i gingnr pa zamé d’ète in vérité.

Pou kosa mi di sa ? Pars dann zournal in pé tout péi i di nout nouvo prézidan i sort fé son promyé bétiz kan li la di bann kwasa-kwasa, sa i ramen pa bonpé poisson, mé sirtou i ramenn lo komorien konm si diré lo « komorien » sé in kalité poisson. Mi pans pa lé nésésèr parlé arparlé lo gro l’éspri bann moun la ote dan La Frans : Hollande osi té konmsa, désèrtin moun la droite galman na l’abitid di bann bétiz konmsa.

Bon pou sa mèm ! Konm matant Zélida i di souvan, avèk in koshon i fé pa in shoval de kours. Ni pé di osi, lo gro l’éspri la pa l’éspri d’finès. An tou lé ka, sak lé sir sé ké nana in grav problèm isi dann l’oséan indien : in problèm la démografi, in problèm l’ékonomi, in problèm kiltirèl é sosyal. Kisa na kart dann son min pou trouv in solisyon ? Mi pans La Frans nana kart dann son min sirtou ké sak la dékoné na konm in dévoir pou réparé.

2017 ziska 2022 sa lé kourt, sink z’ané, sa i pass vite, sirtou ké bann problèm i agrav avèk lo tan donk oplis lo tan i pass, oplis lo problèm i dovien irzan, oplis li agrav é sé la dsi k’i fo fé travaye son koko. Kwasa-kwasa, sa la pa in sizé d’plézantri pou in prézidan... Touléka, mi oi sa konmsa.