« L’anfèr lé pavé avèk bon z’intansyon. »

Par l’fète, kosa i lé in bon l’intansyon ? Mi koné l’égliz, kan i di « bone z’intansyon » i di kisa ou i adrèss out priyèr : par ébzanp ou i priyèr pou la pé, pou bann z’am pirgatoir, sirtou sak lé pli délésé... Mé dann la vi normal, kosa i lé in bon l’intansyon ? In bon l’intansyon sé kan ou i désid donn in koudmin out voizin, sansa ankor donn in moné pou in bone koz é sa sé in n’afèr k’i mank pa.mé an avoir l’intansyon é fèr sé dé. Na dé foi sa i rès sou la form bon z’intansyon é i déboush pa ditou dsi in l’aksyon pou vréman. Sé l’èr ké nout kozman nana son sans pou vréman. Lé pétète in pé égzazéré kan i di sa i amenn dann l’anfèr, mé an touléka sa i atrap pa lo bi roshèrché. Avèk sa, konm i di, i sar pa la boutik . Alé ! Mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artrouv pli d’van sipétadyé.