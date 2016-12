« L’anfèr lé pavé avèk karo bann bon z’intansyon »

Kosa i lé in bon l’intansyon ? Ni pé dir sé in l’intansyon d’bien fèr. Zot i pans sa i ariv souvan sa ? Pli souvan ké ni kroi, dann tout lo tourné-viré nout vi. Mé pou pass dopi lo bon z’intansyon ziska réaliz so l’intansyon-la, lé pa si sinp é dé foi lé mèm konpliké. Akoz ? Pars i fo plizyèr kondisyon pou sa : i fo la volonté, pars san in for volonté mi pans i gingn pa fé arien. Pars i fo osi la kapasité ? Ou i pé pans ou lé kapab fèr in kékshoz épi ou lé pa asé kapab. I fo adisyone bann moiyin, pars i fo moiyin pou moiyéné. Aprésa i fo osi la shans pars la shans i ède bien pou fé kékshoz. Pou kosa mi di sa ? Pars souvan dé foi, ou i pé an avoir la bone intansyon mé lo kondisyon lé pa réini é ou i gingn pa fé lo bon prozé ké ou i vé. Sé pou sa moin la marké sak moin la mark an-o la, mé mi pé arzout in n’afèr pars la pa pars ou la pa gingn fé in n’afèr in foi, sansa dé foi, k’i fo ou i tranm dovan graton. Mète out prozé an rout, in foi, dé foi, dsi foi si i fo : in zour ou va gingn fé ali. L’èr-la ou sar pi dann pavél’anfèr mé dann karo lo paradi. Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé. Ni artrouv l’ané proshène si zot i vé bien.