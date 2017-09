« L’arjan la pa zavoka ! »

Zot i koné zavoka sa i mète dann ri kri pou mir. An touléka, mon kaz sé konmsa k’i fé. Alor, tazantan i fo alé toush-toush in pé pou oir si lé fine mir. Pars si ou la mank ali, li mank pa ou é si li dépass lo mir ébin li lé pi bon a manjé. Sré domaj in bon frui konmsa i gate ! L’arzan i gate pa, mèm si ou i kasyète ali dann matla, sansa dann in nounours. Par l’fète mi koné in ga, zordi li a fine désote la vi. Li té i tir son l’arzan andikapé é li té i mète dann in poupé shifon : afors koud é dékoud lo baba té in drol d’éta. In jour li mor é son famiy i rode larzan partou é i trouv pa. Oki d’larjan ! Oki d’larjan ? Mi pans pa pou toulmoun. Alé, mi lèss azot kass z’ot koko la dsi é ni artouv pli d’van sipétadyé .