« L’arzan i apèl l’arzan. »

Ala in kozman mi antann souvan dé foi san konète ozis si nana in fonn vérité sansa si na poin. An tou lé ka, mi antann souvan dé foi demoun apré di lo kozman moin la mark an-o la. Astèr si ou i kroi, konm désèrtin moun i di, ké demoun rish i vien plizanpli rish, é demoun o flan do pli z’an pli o-flan. Ni pé domandé, dsi kosa sa i baz ? Zot i pans demoun la déza fé l’éstatistik dsi sa ? Pou mon par, mi pans pa. Sansa sé in l’inprésyon é in l’inprésyon na poin in baz syantifik konm i di nana arienk in baz l’émosyonèl. Sansa ankor, in moun lé dsi son lansé pou ramas l’arzan i kontinyé ramasé. Domaz lo bonèr i marsh pa konmsa sof ké si lo bonèr i atir pa solman lo bonèr, mé la shyass galman i atir la shyass konm in malédiksyon. Sof pétète sé in késtyonn karma : momandoné la rou i tourn é la rou di malèr i dovien la rou di bonèr. Vis é vèrsa, vèrsa dan lo vis. Alé ! Ni artrouv pli d’van sipétadyé.