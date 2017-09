« L’arzan i pé fé danss lo shien »

Dann in pé tout kiltir nana kozman dsi l’arzan. La plipar d’tan pou signal lo pouvoir so z’afèr-la. Mèm si in pé i signal son mové kalité konm kan i di : « l’arzan i fé pa lo bonèr », sansa ankor « l’arzan i suiv l’arzan », osinonsa « blésir l’arzan la pa mortèl »… kozman moin la mark an-o la i sort bann z’antiy. La pa bézoin in gran doktèr pou konprann sa o prop konm o figuiré. Moin nana souvnir in film moin la vi, nana déza in pé d’tan in shien téi pass la kète kan lo spéktak lété fini. Biensir lo shien téi fé sa an dansan. Moin la konète osi dann tan Zako téi marsh dann shomin é té i ramas la moné avèk son boush. Konm in vré l’akrobate, kaziman in kontorsyonis. Zot va di amoin sa sé d’zistoir mé la pa in n’afèr pou jenn amoin, pars pou moin, zistoir, sé lo sèl la vi. Alé ! Mi lèss azot é ni artrouv pli d’van sipétadyé.