L’ékol sé in n’afèr tro sèryé pou konfyé sa l’édikasyon nasyonal

Oplis la kriz l’anploi édé i aprofondi, oplis ni romark la roganizasyon nout péi i fé défo. Lé vré nana in nouvo prézidan dopi pa tro lontan, lé vré nana in nouvo shanm dépité, lé vré osi préfé la mète in bon koup de tan avan arzoinn son pos isi La Rényon mé kant mèm ariv dé-troi zour avan la rantré pou romark lé pa paré pou rantré… In l’antropriz té fine déklar an fayite.

Sak ni pé dir sé ké l’ékol lé pa roganizé an proféssyonnèl : kont dsi l’anploi prékèr pou fé marsh in kékshoz pèrmanan konmsa la pa in bon solisyon. Pou kosa ? Pars ni koné lo nonm z’élèv. Ni koné lo nonm klass. Ni koné lo bann program. Ni koné galman lo nonm kantine, lo pèsonèl k’i fo pou travaye dann kantine é lo nonm marmaye va manz dann kantine-la. Ni koné galman kèl l’aktivité apré l’ékol nou la bézoin. Ni koné lo to l’ankadreman normal. Na poin pou ète sirpri la-dan. Na poin pou fé sanblan arvoir lé shoz shak rantré. Shak rantré, i fé shkk foi la mèm shoz.

Si ni koné tout. Si na poin in sèl paamète i fé anou défo. Si lé konm mi di, ébin na in sèl fotif sé lo mank profésyonalizasyon é la pa arienk bann komine, ni lo rektora, l’otèr la-dan. O pli o nivo d’léta, sé la k’nana lo plis l’amatéris. I shanj pa lo règloman inn-dé moi avan la rantré. I désid pa bouskil la roganizasyon konm l’a fé.

Clémenceau té i di : l’armé sé in n’afèr tro sèryé pou konfyé sa bann militèr. I fodré ni di galman l’ékol sa sé in n’afèr tro inportan pou konfyé sa l’édikasyon nasyonal ? Lé tro sèryé osi pou domann l’éta bour son kiyèr sal dann kari i kui pa pou li... Poitan i paré sa in sèrvis régalien pou l’éta. Donk final de kont sé li lo mète dann sète afèr é étan lo mète li la poin pou mète la pagaye la-dan.

Nb - Moin la évite parl lo késtyonn fon. Késtyonn fon, pou nou sé l’ékol rényonèz i fo anou é si la pa sa nora touzour in défayans dann bizness la.