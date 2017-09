L’ésklavaz modèrn lé ankor bien vivan !

Si ou i réfléshi pa tro ou lé riskab pans l’ésploitasyon l’om par l’om sa sé in n’afèr la fini. Ou i pé mèm di té i parl l’ésploitasyon dann tan lontan é té l’ésploitasyon an vré. Alé oir koméla l’ésploitasyon la fini é pou pa obli lo mo bann gran doktèr i di l’ésploitasyon sé kan i ansèrv out fors travaye pou fé in kantité plu-valu é mèm si ou i gingn out soso dann out boulo nana sak i gingn dé mil é dé sanan plis ké ou.

Mi ékri sa konmsa ni obli pa lo vré ésploitasyon li lé ankor la é li lé in pé partou. Ousa ? Dann bann péi konm lo Bangladesh l’Inn épi désèrtin péi l’afrik, dann bitasyon, dann bann mine é lo réstan. Alé oir, li lé bien la dann bann péi i di zot lé sosyalman avansé. Lo burn-out ? I égzis sa .L’inkapasité d’travaye afors ou lé izé ? Sa i égzis é pa solman ousa ni kroi. Lo suisid dann travaye ! I égzis pa sa ?

Moin té apré akout la radyo dsi la rout kan toudinkou in zournalist la parl désèrtin l’antropriz soidizan jenn, modèrn, épi kool mé par l’fète bann travayèr i koné l’anfèr tou lé zour dann boulo. Banna la parl in l’antropriz i éspédyé koli dann lo mond antyé é nana d’moun pou prépar sa.

Zot zot i pilote in pti vézikil lèktrik, in kask dsi z’ot tète é dann kask la, i donn azot dé z’ord : alé isi, pass par la, trap in marshandiz sansa dé, artourn an aryèr, pass dsi koté, épi rant rant lo ga-lo préparartèr-i di OK ! Ok ! Ok ! Pa sito fini, i rolans ali. Ziska uit mil z’ord dann inn zourné avèk in pti ropo tazantan. Zot i koz pa dé minit avèk z’ot bann kolèg é kan zot lé o bout lo roulo médsinn travaye i donn azot in l’inkapasité é lo patron i pé mète azot déor. San fré !

Nana d’ot ka é d’apré sak mi kroi lo l’émisyon i sar pass dann télé. Mi koné pa kan, mé si zot nana la shans rogard sa, zot va kon prann l’ésklavaz modèrn la pankor fini.. Biensir kapitalis lé trionfan é sé bann travayèr k’i pèye lo pri for la-dan.